Авиарейсы Минводы – Анталья стали ежедневными

17 мая. 10:52

Рейсы Минводы - Анталья теперь стали ежедневными, - сообщила в своем телеграмм-канале пресс-служба воздушной гавани Минвод.

Дополнительные рейсы организованы при участии авиакомпании Red Wings. Из Минвод в Турцию будут отправляться комфортабельные самолеты марки Superjet, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ориентировочное время вылета лайнера из Минвод – 13:40, говорится в сообщении

Напомним, авиарейсы из аэропорта Минвод в турецкую курортную Анталью авиакомпанией "Азимут" выполняются с 28 апреля, раньше они выполнялись по вторникам, четвергам и воскресеньям.