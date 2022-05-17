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Пенсионер, ограбивший ювелирный магазин, стал фигурантом еще одного дела в Северной Осетии

МВД Северной Осетии

Против пожилого мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на ювелирный магазин, открыто второе уголовное дело в Северной Осетии - по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

"Установлено, что во время совершения преступления злоумышленник путем поджога и механического воздействия повредил витрины ювелирного магазина, тем самым причинив материальный ущерб в размере 100 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Напомним, по данным следствия, 68-летний подозреваемый, угрожая поджечь помещение и распылить газ из перцового баллончика на продавцов, открыто забрал золотые ювелирные изделия на 2,15 млн рублей.

По горячим следам он был задержан, драгоценности - изъяты и возвращены в магазин.

Сейчас задержанный находится под стражей.

ФОТО МВД Северной Осетии
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