Школы Махачкалы вновь "заминировали" телефонные террористы

17 мая. 10:38

Сегодня на электронные адреса школ Махачкалы вновь поступили сообщении о минировании, учащихся экстренно эвакуировали, - сообщили в пресс-службе администрации дагестанской столицы.

Дети возвращаются домой в сопровождении педагогов и родителей. Сотрудники правоохранительных органов приступили к осмотру зданий образовательных учреждений, - передает "АиФ-Дагестан".

С начала мая школы города из-за сообщений с угрозами терактов эвакуируют уже в третий раз. Проверки, проведенные ранее, не выявили взрывных устройств ни в одном из учебных заведений.