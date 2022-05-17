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Школы Махачкалы вновь "заминировали" телефонные террористы

Школы Махачкалы вновь &quot;заминировали&quot; телефонные террористы

Сегодня на электронные адреса школ Махачкалы вновь поступили сообщении о минировании, учащихся экстренно эвакуировали, - сообщили в пресс-службе администрации дагестанской столицы.

Дети возвращаются домой в сопровождении педагогов и родителей. Сотрудники правоохранительных органов приступили к осмотру зданий образовательных учреждений, - передает "АиФ-Дагестан".

С начала мая школы города из-за сообщений с угрозами терактов эвакуируют уже в третий раз. Проверки, проведенные ранее, не выявили взрывных устройств ни в одном из учебных заведений.

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