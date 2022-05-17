Автобусы из ближайших аэропортов помогут спасти летний сезон в Крыму

17 мая. 10:29

Российские туроператоры на фоне спада и аннуляций бронирований отелей в Крыму на лето в связи с приостановкой работы аэропорта Симферополя просят запустить автобусы на курорты полуострова из ближайших аэропортов.

Предлагается запустить автобусы в Крым из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод.

«Загрузка на майские в Крыму была в районе 30-50%. Аннуляции продолжаются, и связаны они с рассылкой авиакомпаниями информации об отсутствии авиасообщения в мае-июне», - сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Он добавил, что россияне также отменяют туры на июль и август. Спасти летний сезон в Крыму помогут автобусы из открытых аэропортов и запуск дополнительных поездов.