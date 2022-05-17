Школьный директор подозревается в вымогании взяток у учителей в Астраханской области

17 мая. 10:17

Директор школы проходит подозреваемой по делу о взятке в особо крупном размере в Астраханской области, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СКР по региону.

"По версии следствия, подозреваемая неоднократно требовала от педагогов передать ей деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Средства подозреваемая требовала переводить на карту ее сына", - пояснили в ведомстве.

В общей сложности с октября 2020 года по январь текущего года она получила от девяти учителей свыше 175 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Преступную деятельность удалось пресечь сотрудникам Следственного комитета совместно с коллегами из ГУ МВД по Астраханской области.