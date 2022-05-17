Сотрудники турецкой полиции задержали судно с 85 нелегальными мигрантами

17 мая. 10:16

У берегов района Урла провинции Измир на западе Турции сегодня было задержано судно с 85 нелегальными мигрантами, - сообщили в Управлении береговой охраны Турции.

Группа мигрантов, задержанных у берегов района Урла, пыталась попасть на паруснике в Италию, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Также задержаны трое лиц, подозреваемых в организации нелегальной транспортировки людей через Эгейское море.

Напомним, только за минувший 2021 год у берегов Турции было задержано 23 676 мигрантов и беженцев, а с 1 января текущего 2022 года - 12 846 нелегалов.