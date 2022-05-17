Казахстанский фильм получил Гран-при кинофестиваля в Лос-Анджелесе

17 мая. 10:03

Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" завоевал на кинофестивале LA Asian Pacific Film Festival главный приз жюри за лучшую историю (Grand Jury Award for Best Narrative Feature), сообщает "Казахфильм".

В центре картины школа в селе Каратас, захваченная группой неизвестных. Вызволять детей берется штурмовая группа из родителей во главе с учителем Тазши - снежная буря не позволяет рассчитывать на быстрое подкрепление из города.

Главные роли в картине исполнили Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Нурлан Батыров.

Фильм снят компанией Short Brothers совместно с киностудией "Казахфильм", Cinerental и известной каскадерской группой Nomad Stunts, при поддержке российских компаний LOOKFILM (Борис Хлебников) и FORESTFILM.

«Штурм» также был удостоен Гран-при и Приза критиков на кинофестивале в Реймсе (Франция).