Экс министра образования Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

17 мая. 9:55

В Ингушетии проверяют информацию о незаконном обороте 37 млн рублей экс-главой Минобрнауки, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года ведомство договорилось с компанией "Аликом ИНК" о поставке оборудования для детского технопарка "Кванториум".

В декабре 2018 года 58-летний министр документально заверил, что условия госконтрактов выполнены и перечислил фирме около 37 млн рублей, при этом зная, что оборудование в технопарк не поставляли.

В отношении экс-главы ведомства возбуждено уголовное уголовное дело о превышении должностных полномочий. За мошенничество привлекут и гендиректора "Аликом ИНК". Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.