ЦБ РФ смягчил ограничения по переводу средств за рубеж

17 мая. 9:52

Банк России смягчил часть ограничений по переводам средств за рубеж.

Согласно сообщению регулятора, резиденты и нерезиденты из дружественных России стран в течение календарного месяца имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс или эквивалент в другой иностранной валюте, ранее лимит составлял $10 тыс.

Кроме того, резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут по-прежнему перевести в месяц до $5 тыс или эквивалент в другой валюте xерез компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета.

Нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, также дополнительно могут переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг.

Нерезиденты из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, могут совершать перевод средств с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. Ранее эта категория лиц могла перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс со счета и до $5 тыс без открытия счета.

Новые ограничения ЦБ РФ установлены до 30 сентября 2022 года.