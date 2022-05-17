У ЕС заканчиваются антироссийские санкции

Евросоюз вплотную подошел к пределу по введению антироссийских санкций, - заявил сегодня интернет-порталу Euractiv дипломатический источник в ЕС.

"Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным ...Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить российский газ", - заявил дипломат после встречи министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.

Государства - члены ЕС "даже отступили на шаг назад", несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из РФ, - добавил дипломат.

Возможная конфискация российских активов за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии, - сообщила газета Financial Times.

Как пишет издание, решение заморозить российские активы уже вызвало обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой. В этой связи их прямой захват будет рассматриваться как переход политического Рубикона.

"По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за [последние] десятилетия", - сказал приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС накануне даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. Утверждение этого нового санкционного пакета - это вопрос недель, - добавил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, в том, что касается санкций, ЕС в настоящее время достиг некоего предела возможностей. "При этом важно подчеркнуть, что речь идет только о том, что Европа может позволить себе с точки зрения официального санкционного режима на данный момент. При этом на горизонте нескольких лет ситуация изменится, и появятся возможности для более жестких ограничений", - сказал он.

Кроме того, поскольку санкции де-факто исчерпаны, на передний план выходит иная форма борьбы ЕС с Россией. "Я бы не придавал уже значения новым волнам санкций. Сейчас основное влияние ограничений формируется на уровне контроля режима их исполнения и на уровне того, что можно назвать фактором "санкции+". Режим "санкции+" – это ограничения, возникающие явочным порядком, причем даже в тех сферах, которые формально не находятся в зоне действия официальных санкций. Ограничиваются действия, которые по документам не запрещены", - пояснил Михаил Ремизов.

"Поэтому теперь куда большее значение будет иметь то, насколько внимательно и настойчиво станут обрубать по всему миру обходные цепочки финансовых расчетов и доставки компонентов, оборудования и материалов в Россию. И это касается не только стран, которые ввели санкции. От того, насколько методично будет вестись эта работа, будет зависеть плотность, жесткость, сила и удушающий эффект санкционного режима", - заключил президент Института национальной стратегии.