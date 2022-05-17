Почему Турция не хочет видеть Швецию и Финляндию в НАТО?

17 мая. 12:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне решительно отверг возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО после того, как Хельсинки и Стокгольм отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

"Мы не скажем "да" на вступление этих двух стран в НАТО", - заявил глава государства.

Турецкий лидер пояснил, что в случае вступления Швеции и Финляндии Североатлантический альянс станет "сосредоточением террористов", пишет ТАСС.

Эрдоган также назвал еще одну причину блокировки Анкарой вступления этих стран в НАТО - это санкции на поставки продукции оборонной промышленности.

Комментируя запланированный визит глав МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекки Хаависто в Анкару, президент призвал скандинавских дипломатов "не утруждаться", так как поездка, по его словам, не даст результата.

Ранее турецкий телеканал TRT сообщил, что Хельсинки и Стокгольм отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к деятельности группировок, признанных в Турции террористическими и запрещенных, - Рабочей партии Курдистана и FETO, причем на некоторые запросы Финляндия и Швеция ответили негативно, а некоторые просто проигнорировали.

На прошлой неделе Эрдоган заявлял, что Швеция и Финляндия фактически превратились в "гостевой дом для террористических организаций", в частности для членов РПК. Его официальный представитель Ибрагим Калын уточнял, что Анкара не закрывает двери для вступления в НАТО двух скандинавских стран, но считает необходимым, чтобы альянс принимал во внимание ее озабоченность относительно национальной безопасности.

Напомним, 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки подаст заявку на членство в НАТО. Аналогичное решение накануне озвучило правительство Швеции. Дискуссии о присоединении этих стран к альянсу ведутся с начала апреля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, для Турции принципиально важно, чтобы ее потенциальные военные союзники не занимались поддержкой антитурецких организаций, а потому Анкара не согласится на членство Финляндии и Швеции в НАТО, пока те позволяют находиться на их территории структурам РПК и FETO.

"В Турции Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией, и борьба против РПК положена в основу национальной политики, поскольку от этого напрямую зависит безопасность турецких граждан. Надо подчеркнуть, что Турция не возражает против расширения НАТО, и всегда об этом говорит. Но обеспечение национальной безопасности для нее стоит на первом месте, поэтому она согласится на членство Швеции и Финляндии в Альянсе только при выполнении ее условий", - сказал он.

Важно, что Турция в этом вопросе следует уставу НАТО и имеет полное право блокировать вступление Швеции и Финляндии. "На положении Турции в НАТО это никак не скажется, поскольку сейчас она пользуется своими правами, обеспеченными и членством в Альянсе, и другими международными соглашениями. Таким образом, скандинавские страны обязаны пересмотреть свою политику по отношению к сепаратистским и террористическим организациям прежде, чем стать членом НАТО. И не Турция должна убеждать их сделать это, а они должны убедить Турцию, что турецкие условия выполнены", - сообщил Тогрул Исмаил.

Главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, в свою очередь, заметил, что Анкара понимает: вступление в НАТО Швеции и Финляндии – это интерес США и Великобритании.

"У Турции сейчас хороший момент, чтобы заставить другие страны действовать в ее национальных интересах. Поддержка РПК и FETO Финляндией и Швецией – это действительно проблема для Анкары, и неудивительно, что она пользуется этим моментом и требует выдворить или даже экстрадировать на турецкую землю 33 члена этих организаций. Однако за передним планом отказа Эрдогана от вступления Швеции и Финляндии в НАТО есть и другие причины так поступать", - обратил внимание он.

"Многие вопросы, которые волнуют Турцию, могут решить не Швеция и Финляндия, а США и Великобритания, которые являются основными интересантами членства этих стран в НАТО. Вашингтону и Лондону это нужно, чтобы показать России возможности расширения Альянса, то есть это скорее пиар. А Турция говорит: "Если вы хотите получить такой огромный пиар, заплатите за это". Пока неясно, что потребует Анкара. Может быть и материальная поддержка в связи с экономической ситуацией, и помощь в проблеме с миграцией, и снятие эмбарго на вооружения", - рассказал Яшар Ниязбаев.

"Турция действует в рамках устава НАТО. В уставе нет каких-то положений, которые могут вывести страну из организации, поэтому республика ничем не рискует. Более того, всем ясно, что Альянс нуждается в Турции, обладающей второй по численности армией. И турецкие власти это тоже хорошо понимают. Если и будет какое-то давление или санкции, то не в рамках НАТО, а в пределах обычных отношений Запада и Турции", - заключил востоковед.