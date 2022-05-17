Жителей Кубани ждут дожди и ветер

17 мая. 9:29

Прекрасная весенняя погода, установившаяся было на Кубани, сегодня испортится: местами в крае пройдут дожди, а в Краснодаре еще и усилится ветер, - сообщили сегодня в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевой столице сегодня ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность, порывы ветра будут достигать 13 м/с, а воздух прогреется до 19-21тепла, - передает портал Юга.ру.

Дождливо будет и по краю в целом: Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость западного ветра - 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, а в отдельных районах – до 15-18 м/с. Температура воздуха 17-22, а в горах до 16 тепла.

На Черноморском побережье тоже дождливо, ветер юго-западный, со скоростью 6-11 м/с, а на участке от Джубги до Магри местами порывы до 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 22 тепла, - говорится в прогнозе.