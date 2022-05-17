Иран готов возобновить усилия по посредничеству между Россией и Украиной

17 мая. 9:18

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран будет использовать стратегические отношения с Москвой для разрешения украинского кризиса.

Он также отметил, что события вокруг Украины не смогут разрушить отношения Ирана и России, сообщает РИА Новости

"Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и мы не позволим никакой проблеме разрушить эти отношения. Мы постараемся использовать эти стратегические отношения с Москвой и наши хорошие отношения с Киевом, чтобы положить конец конфликту и ущербу, которые терпят народы этого региона и сам регион", - сказал он.

Кроме того, Хатибзаде сообщил, что Тегеран возобновит свои усилия по посредничеству между Россией и Украиной и будет способствовать разрешению конфликта настолько, насколько Иран способен и насколько будут готовы обе стороны. "Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)", - отметил дипломат.

Также он отметил, что стороны принимают и всерьез относятся к посредничеству Ирана. По его словам, об этом было сказано как во время визитов иранского министра Хосейна Амира Абдоллахиана, так и в его контактах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.