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Молодежью России будут заниматься отдельные министерства

Молодежью России будут заниматься отдельные министерства

Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, - сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

"Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", - рассказала она, передает РИА Новости.

Цель амбициозна - создать министерства по делам молодежи во всех регионах за три года. Она зависит от огромного количества факторов, но она дает шанс оптимистично смотреть в будущее, - отметила Разуваева.

Отдельные ведомства по делам молодежи уже существуют более чем в трети российских регионов, и как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов, - добавила руководитель Росмолодежи.

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