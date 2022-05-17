Касым-Жомарт Токаев празднует 69-летие

17 мая. 8:57

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 69-летие.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. Его отец, Кемель Токаев - известный журналист и фронтовик: он ушел на фронт в 18 лет, где был тяжело ранен. После войны работал журналистом и писал книги.

Нынешний президент Казахстана закончил Московский государственный институт международных отношений. В 1975 году поступил на службу в министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. С 1979 по 1983 год работал старшим референтом, атташе, третьим секретарем министерства иностранных дел СССР. В разные годы работал секретарем министерства иностранных дел СССР, - передает qogamnews.kz.

С 1993 года Касым-Жомарт Токаев стал заместителем, а затем и министром иностранных дел уже независимого Казахстана. С 1999 по 2002 год работал премьер-министром страны, однако в последующие годы вновь вернулся в министерство иностранных дел, пока в 2007 году не стал депутатом и председателем Сената.

В 2011 году Токаев покинул депутатское кресло, чтобы стать главой Европейского отделения ООН в Женеве и заместителем Генерального секретаря ООН. Вернулся в Сенат в октябре 2013 года.

Экс-супругу Токаева зовут Надежда Токаева, у пары есть сын - Тимур Токаев. Ему сейчас 38 лет. Он защитил ученую степень кандидата политических наук в Дипломатической академии МИД России. Тимур Токаев - успешный предприниматель в нефтяной сфере. Кроме того, он возглавляет благотворительный фонд имени своего деда - Кемеля Токаева.

Напомним, 19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий, подчеркнув, что Касым-Жомарт Токаев - именно тот человек, кому можно доверить управление Казахстаном. 20 марта 2019 года Токаев принес присягу в качестве президента Республики Казахстан, а 10 июня 2019 года он победил на выборах президента страны.