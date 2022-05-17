Вильфанд: России летом не грозит засуха

17 мая. 8:44

Ни в одном регионе России пока не фиксируется засушливости почвы - осадков зимой было достаточно, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Пока ситуация неплохая. Очень хорошее увлажнение было повсеместно: много осадков, активное просачивание талого снега в почву. Засушливая ситуация пока нигде не фиксируется", - рассказал синоптик, передает ТАСС.

В то же время окончательно судить о засушливости почвы можно будет чуть позже, а пока пристальное внимание агрометеорологов сосредоточено на регионах юга Урала и Западной Сибири - там фиксировалась температура выше 25 градусов уже в апреле, и аномально теплая погода продолжается в мае.

"Это не значит, что почва там засушливая. Просто это те регионы, на которые следует обратить внимание", - добавил метеоролог.