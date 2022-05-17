Армянская оппозиция возобновила масштабные акции протеста

17 мая. 8:29

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сегодня с утра начала акции гражданского неповиновения, перекрывая улицы в различных частях Еревана, - передает телеканал "Еркир Медиа".

Полиция Армении рано утром задержала десятки протестующих, которые перекрывали улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестные акции транслируют в режиме реального времени местные порталы, - передает РИА Новости.

В настоящий момент активисты блокируют ряд центральных улиц столицы, полиция продолжает задержания, в Ереване образовались пробки.

Напомним, ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что с 07.00 мск начнутся масштабные акции неповиновения, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована", а в 18.00 мск на площади Франции в Ереване пройдет очередной митинг.