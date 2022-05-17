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Столтенберг пообещал рассмотреть опасения Турции по расширению НАТО

Столтенберг пообещал рассмотреть опасения Турции по расширению НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары.

"Провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по решениям наших близких партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент", - написал Столтенберг в Twitter, передает РИА Новости.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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