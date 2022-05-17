СМИ: Алжир увеличит объем турецких инвестиций

17 мая. 7:59

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердил в Анкаре желание довести объем турецких инвестиций в североафриканскую страну до более чем $10 млрд, - сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Накануне Теббун провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. По словам алжирского лидера, "состоялись содержательные и глубокие дискуссии, в ходе которых были закреплены достижения, достигнутые в 2020 году во время визита президента Эрдогана в Алжир, когда было заключено множество соглашений о сотрудничестве", - передает ТАСС.

"Одним из важнейших решений, принятых тогда президентом Эрдоганом, стало увеличение турецких инвестиций в Алжир почти до $5 млрд, и это было достигнуто. Мы договорились довести объем турецких инвестиций в Алжир до более чем $10 млрд", - подчеркнул Теббун.

"Важные этапы, пройденные двумя странами вместе, обогащают наши привилегированные исторические отношения и укрепляют процесс стратегического партнерства", - добавил алжирский лидер.