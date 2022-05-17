ВВС США доложили о "безупречном" испытании гиперзвукового оружия

17 мая. 7:44

ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), - говорится в распространенном ведомством письменном заявлении.

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress "14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил" гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW. После отделения от самолета блок ARRW "воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", - , отмечается в документе, передает ТАСС.

США "делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим", - добавили в ведомстве.