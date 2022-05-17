СМИ: Афганистан остался без Совета нацбезопасности и парламента

17 мая. 7:28

Правительство пришедшего к власти В Афганистане запрещенного в России движения "Талибан" якобы распустило ряд госорганов, в том числе представительные, - сообщает агентство The Khaama Press, публикующее фотографию соответствующего документа с подписями руководителей движения.

Агентство утверждает, что талибы распустили Совет нацбезопасности, Высший совет по национальному примирению, Национальное собрание (парламент), а также упразднили комиссии по правам человека, по пересмотру конституции и секретариаты обеих палат парламента, - передает ТАСС.

На документе в том числе стоит подпись премьер-министра кабинета талибов Мохаммада Хасана Ахунда. Само решение, как утверждается, было принято верховным лидером движения "Талибан" муллой Хибатуллой Ахундзадой.

В то же время движение оставило действующей Независимую комиссию по контролю над исполнением конституции.

Как предполагает газета "Хашт-э субх", решение о роспуске госорганов может быть связано с работой по составлению и принятию бюджета, в ходе которой обсуждались реформы госаппарата, в том числе упразднение или остановка работы ряда институтов. Сокращения среди чиновников и бюрократов якобы коснулись и других ведомств.