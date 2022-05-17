Сад памяти в Ингушетии пополнился 700 деревьями в память защитников Кавказа

17 мая. 7:14

Накануне волонтеры, общественники и представители власти Ингушетии в рамках международной акции "Сад памяти" высадили на аллее Победы в Магасе 700 саженцев ясеня, липы, рябины, березы и сирени в честь участников битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"Центральное мероприятие международной акции "Сад памяти" состоялось на аллее Победы в Магасе. В посадке 700 деревьев приняли участие волонтеры, представители органов власти и общественности, сотрудники Минприроды республики, студенты Ингушского государственного университета и колледжей, школьники, юнармейцы, а также глава республики Махмуд-Али Калиматов, который высадил саженец рябины", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В этом году самая масштабная посадка деревьев в рамках акции в регионе приурочена к 80-летию оборонительной операции на Кавказе в ходе Великой Отечественной войны.

"Пусть же эти небольшие саженцы, корни которых оживут в нашей земле, будут частью нашей огромной благодарности за бессмертный подвиг героев, сражавшихся за наше Отечество. В регионах Российской Федерации проходит эстафета "Сада памяти". Курская область, принявшая эстафету "Сада памяти" от Ярославской области, сегодня передала ее Ингушетии, а наш регион передаст эстафету Удмуртской Республике", - цитирует пресс-служба слова Калиматова.

Напомним, битва за Кавказ продолжалась более 14 месяцев - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс человек.