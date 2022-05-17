СМИ: КНДР захватила "незнакомая лихорадка"

17 мая. 6:58

За минувшие сутки в КНДР зарегистрировано более 269 тыс новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего в стране заболели более 1 млн 483 тыс человек, - передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка", и по сообщениям государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится, - передает РИА Новости.

На данный момент общее число погибших в стране составляет 56 человек. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".

В Северной Корее сейчас действует "чрезвычайная противоэпидемическая система высшего разряда", по указанию президента страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и в кратчайшие сроки "искоренить источник заразы".