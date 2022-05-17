Российские вузы готовы открыть кафедры в университетах ДНР и ЛНР

17 мая. 6:44

Профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году, что позволит студентам Донбасса получать двойные дипломы, - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

"Очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, - это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в ДНР и ЛНР. Это актуальные задачи - ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там. Наша задача - создать для них максимальное количество возможностей, поэтому прорабатывается система сетевых университетов", - рассказала Разуваева, передает РИА Новости.

В Росмолодежи рассчитывают, что это произойдет до следующего учебного года, и сегодняшние выпускники школ смогут планировать свое поступление, - добавила Разуваева.