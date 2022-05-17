СМИ: США ужесточат наказание за нарушения экспортных ограничений

17 мая. 6:29

США намерены усилить наказания для компаний, нарушающих меры по экспорту продуктов, попавших под ограничения, в ряд стран, таких как Россия и Китай, - передает агентство Блумберг со ссылкой на помощника секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрода в министерстве торговли США.

Среди возможных изменений бюро предлагает повышение размера штрафов для нарушающих правила экспорта компаний, которые должны превышать возможную прибыль от действий в обход ограничений. Также обсуждается более раннее разглашение нарушений, чтобы "другие могли увидеть, какого поведения нужно избегать", а также необходимость признания организациями своих ошибок перед общественностью, - передает РИА Новости.

"Изменения будут созданы таким образом, чтобы защитить нашу страну от этих растущих угроз со стороны государств и привлечь к ответственности тех, кто играет не по правилам", - отметил Аксельрод.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США намерено вести процессы, связанные с нарушениями, отдельно от подобных расследований министерства юстиции США.