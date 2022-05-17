Генсек НАТО призвал рассмотреть опасения Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс

17 мая. 5:25

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым рассмотреть опасения Турции относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

"Провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по решениям наших близких партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО", - поведал глава организации.

Он отметил, что Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности следует рассмотреть. "Мы должны сохранять единство в этот исторический момент", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций.