Ядерная сделка с Ираном может быть заключена в начале июня

На днях было подано несколько противоречивых сигналов о том, может ли в районе 6-10 июня быть заключена ядерная сделка в Ираном. В эти дни как раз должен истечь срок действия соглашения между Международным агентством по атомной энергии и Тегераном, подписанного в марте. Кроме того, 6 июня состоится очередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

Как заявил вчера замглавы МИД РФ Сергей Рябков, документ для возвращения к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы находится в высокой степени готовности, остающиеся проблемы носят политический характер.

Между тем, как отмечает The Jerusalem Post, несколько раз Иран и мировые державы начинали более серьезно разговаривать во время ежеквартальных заседаний Совета управляющих МАГАТЭ. Большие надежды на заключение сделки возлагались в конце 2021 года, а затем вновь в марте. Это связывалось с ожиданием того, что аятоллы захотят заключить сделку до заседания Совета управляющих МАГАТЭ. В июне 2020 года совет управляющих осудил Тегеран, что за короткое время привело к тому, что Исламская Республика пошла на ряд уступок инспекторам МАГАТЭ. Если бы организация вновь осудила Иран на каком-либо из недавних заседаний или на предстоящем заседании 6 июня, было бы больше шансов, что она также могла бы передать этот вопрос в Совет Безопасности ООН. Этого Тегеран хочет избежать.

Однако до сих пор неясно готов ли Тегеран на реальные компромиссы. Будет ли он рассматривать СБ ООН достаточно опасным, чтобы пойти на заключение сделки?

В общих чертах стороны переговоров уже договорились по большинству вопросов еще в марте. По сообщениям, США позволят Ирану оставить сотни своих новых передовых центрифуг на хранении вместо того, чтобы уничтожать их. Сделка будет в основном напоминать СВПД, в котором Ирану пришлось бы ограничить объем обогащаемого им урана, а также качество и количество эксплуатируемых им центрифуг в обмен на ослабление санкций.

Камень преткновения заключался в том, будут ли США исключать силы Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции из своего списка террористических организаций и возьмет ли Тегеран на себя некоторые обязательства в отношении того, чтобы не противостоять американских интересам. Если Тегеран пойдет на уступки, США готовы либо вернуться в СВПД, не затрагивая проблему КСИР, либо исключить силы Аль-Кудс из списка террористов. Вопрос в том, примет ли Иран любой из этих двух вариантов, предложенных администрацией Байдена.

В конце апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран переносит производственные мощности центрифуг в место, где они будут более защищенными. Гросси сказал, что его агентство все еще пытается уточнить ответы Тегерана на нерешенные вопросы, связанные со следами обогащенного урана на трех объектах в стране. Каждый раз, когда Гросси поднимает эти вопросы публично, кажется, что Запад потерял терпение и более готов к конфронтации.

В то же время Иран, кажется, все еще пытается определить, сможет ли он пережить западные санкции, учитывая изменившийся геополитический контекст, в котором Россия, Китай и другие страны продолжают отделяться от Запада.