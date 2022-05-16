Бывший собственник не сможет выкупить ставший российским завод Renault в Москве

16 мая. 23:53

Бывший завод группы Renault в Москве останется российским - экс-собственник не сможет выкупить его, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24".

"У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны "Рено". То есть этот завод будет все время российским", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас основная задача - использовать максимальное количество российских компонентов для выпуска машин, а также создать полностью отечественное авто.

Ликсутов добавил, что власти Москвы планируют до конца года запустить на заводе сборку новых автомобилей.