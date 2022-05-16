Тренер по фитнесу подрабатывал наркокурьером в Экибастузе

16 мая. 23:38

В Павлодарской области удалось пресечь противоправную деятельность преступной группы жителей областного центра, продававших наркотики в Экибастузе, такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента полиции.

"Молодых людей объединяли увлечение спортом и работа курьерами-закладчиками в интернет-магазине", - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности Малик Онгарбаев.

В одном из спортклубов Павлодара был задержан работавший в нем тренер, приехавший туда на своем автомобиле для обустройства тайников-"закладок" с наркотиками, передает Sputnik Казахстан.

В ходе досмотра у 29-летнего молодого человека и его 19-летнего пособника нашли 47 г гашиша и более 52 г синтетических наркотиков. Выяснилось, что мужчины, используя мессенджер Telegram, делали "закладки" с запрещенными веществами.

Идет досудебное расследование, оба возможных наркодилера решением суда заключены под стражу, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.