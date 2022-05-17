В Нур-Султане введут синюю дорожную разметку

17 мая. 1:35

Разметку синего цвета в Нур-Султане решили использовать для обозначения зон платных парковок. В качестве эксперимента такая разметка уже появилась на бульваре Нуржол.

"Нововведение предусмотрено для удобства водителей. Синяя разметка поможет водителям лучше и быстрее определять границы платного парковочного пространства. Подобная практика уже несколько лет применяется в крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург", - сообщили в "Парковочном пространстве Астаны".

Если власти города одобрят нововведение, то в будущем все платные парковочные зоны Нур-Султана будут выделены синей разметкой.

Платные парковки появились в столице Казахстана в январе 2018 года.