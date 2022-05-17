На Ставрополье создадут новые экотропы

17 мая. 0:23

Новые экологические тропы появятся в Ставропольском крае, этот вопрос обсуждался в ходе встречи первого заместителя председателя правительства региона Владимира Ситникова с представителями министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

По словам первого зампреда, в настоящее время охрана национального природного достояния, неотъемлемой частью которого являются особо охраняемые природные территории, не теряет актуальности, передает "Ставропольская правда".

Так, сейчас на Ставрополье функционирует 108 заповедных территорий общей площадью более 107 тыс га. В их числе 42 заказника и 65 памятников природы.

В ходе встречи отмечалось, что средства краевого бюджета, выделенные в нынешнем году, позволят завершить работы, направленные на установление режимов особой охраны, границ особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.

Благодаря увеличению финансирования будут приобретены спецсредства для егерского состава, необходимые для эффективной охраны территорий.