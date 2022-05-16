На Ставрополье и в Дагестане ждут работников сферы туризма

16 мая. 23:28

На Северном Кавказе открыто более 300 вакансий в сфере туризма и гостеприимства, - сообщила аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова, проанализировав рынок труда в сфере туризма и гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"На Северном Кавказе открыто более 300 вакансий в сфере туризма и гостеприимства, а с начала года работодатели из Северо-Кавказского региона разместили более 1 100 таких предложений. ...По количеству открытых вакансий в сфере туризма и гостеприимства сейчас лидируют Ставропольский край, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия", - цитирует собеседницу ТАСС.

Наиболее востребованы повара, шеф-повара и сотрудники кухни, официанты, бармены, специалисты по размещению гостей, управляющие, а также специалисты по продаже и организации туров. Средняя зарплата в сфере туризма и гостеприимства по Северному Кавказу в настоящее время - 35 тыс рублей, за год она увеличилась на 5 тыс рублей.