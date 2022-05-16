Североосетинский ансамбль танца "Алан" выступит на Балтике

16 мая. 23:14

Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца "Алан" из Северной Осетии в июне впервые выступит в Калининградской области, - сообщили ТАСС в пресс-службе областной филармонии, выступающей организатором двухмесячного культурного марафона.

"Концерты знаменитого ансамбля танца "Алан" пройдут в Калининграде, Советске и Балтийске 10, 11 и 12 июня в рамках программы очередного Международного фестиваля "Русская музыка на Балтике", они обещают стать заметным культурным событием месяца и настоящим праздником для зрителей, поклонников этого коллектива", - рассказала представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Выступления "Алана" приурочены к государственному празднику - Дню России, который отмечается 12 июня. В этот день концертной площадкой североосетинского ансамбля танца станет площадь Балтийской славы самого западного города России и главной военно-морской базы Балтийского флота - Балтийска.

В концертной программе, которую везет в Калининград "Алан", около 20 уникальных танцевальных композиций, в числе которых - танец с кинжалами, одна из визитных карточек Кавказа и ансамбля "Алан", а также осетинский народный массовый танец "Симд", аварский девичий перепляс, хореографическая композиция "Игры чабанов", грузинский свадебный танец "Картули", хореографическая композиция "Аланы", и другие", - добавила представитель пресс-службы филармонии.