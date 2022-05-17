В Грузии появится новый заповедник

17 мая. 3:21

В соответствии с инициативой правительства Грузии вскоре на территории Сачхерского района в южной части знаменитого Рачинского хребта в Земо Имерети будет обустроен новый заказник.

По словам авторов инициативы, общая площадь одной из разновидности охраняемых территорий – Кверетского заповедника – составит 14 797 га. Цель его создания – сохранить природные условия, необходимые для представителей дикой природы, групп видов, биоценозов и неорганических образований, также для восстановления и защиты природных экосистем и биоразнообразия в границах.

Кроме того, на территории будущего заказника обитают млекопитающие, занесенные в "Красный список" Грузии – медведи, рыси, выдры, реже кавказский олень и серна.

"Дата вступления законопроекта в силу – 1 января 2023 года. За это время будет создана администрация Кверетского заповедника из 23 человек", - пишет Sputnik Грузия.