Источник сообщил о телефонных переговорах Чавушоглу и Столтенберга

16 мая. 22:37

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Беседа прошла после того, как ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может дать согласие на вступление Финляндии и Швеции в альянс.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - приводит слова источника ТАСС.

Деталей возможного разговора он не уточнил.