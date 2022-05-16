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Источник сообщил о телефонных переговорах Чавушоглу и Столтенберга

Источник сообщил о телефонных переговорах Чавушоглу и Столтенберга

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Беседа прошла после того, как ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может дать согласие на вступление Финляндии и Швеции в альянс.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - приводит слова источника ТАСС.

Деталей возможного разговора он не уточнил.

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