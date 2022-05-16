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Forbes не будет выпускать бумажную версию журнала

Forbes не будет выпускать бумажную версию журнала

Российский Forbes принял решение приостановить выпуск бумажной версии журнала с июня 2022 года. Об этом сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

"Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", - приводит слова сотрудника издания РБК.

Он подчеркнул, что выпуск бумажной версии журнала возобновится, когда улучшится экономическая конъюнктура. При этом сайт и редакция продолжат деятельность.

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