Forbes не будет выпускать бумажную версию журнала

16 мая. 21:58

Российский Forbes принял решение приостановить выпуск бумажной версии журнала с июня 2022 года. Об этом сообщил директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

"Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", - приводит слова сотрудника издания РБК.

Он подчеркнул, что выпуск бумажной версии журнала возобновится, когда улучшится экономическая конъюнктура. При этом сайт и редакция продолжат деятельность.