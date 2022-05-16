Путин побеседовал с Пашиняном после саммита ОДКБ

16 мая. 21:38

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Беседа состоялась по окончании саммита ОДКБ. Лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Арменией, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки.

"Я в начале нашей беседы в двустороннем формате хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются", - отметил Путин.

По его словам, продолжается активная работа и в послевоенном урегулировании между Азербайджаном и Арменией, соответственно, в трехстороннем формате.