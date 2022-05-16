Трасса "Кавказ" у границ Ставрополья и КБР станет четырехполосной

16 мая. 22:29

Дорожные службы планируют расширить участок федеральной трассы "Кавказ" на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии до четырех полос, - сообщила пресс-служба Росавтодора.

"В 2023 году ФКУ Упрдор "Кавказ" примет в эксплуатацию участок от обхода Пятигорска до Куба-Табы (с 400 по 413 км) после капремонта. Работы на двухполосном участке, пропускная способность которого снизилась из-за высокого трафика - около 30 тыс автомобилей в сутки - стартовали в феврале 2022 года. Сейчас ведется фрезерование изношенного покрытия и расширение земляного полотна", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ширина проезжей части здесь будет расширена до 14 м, а ширина каждой полосы движения составит 3,5 м. Работы выполняются поэтапно во избежание заторов. Также на участке установят краевое барьерное ограждение, бордюры и транспортный светофор.