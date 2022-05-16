Комнаты матери и ребенка появятся в общественных местах в Узбекистане

16 мая. 22:14

Условия для грудного вскармливания младенцев и детей младшего возраста создадут в общественных местах Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.

Специально отведенными местами будут обеспечены государственные учреждения и организации, аэропорты, железнодорожные и автовокзалы и культурно-развлекательные учреждения.

Кроме того, в Минюсте заявили, что в соки для детей младшего возраста нельзя добавлять ароматизаторы, красители, консерванты и красящие экстракты. Реализуемые в Узбекистане соки должны быть полезны для здоровья человека, говорится в постановлении правительства об "Общем техническом регламенте о безопасности соков из фруктов и овощей".