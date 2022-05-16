В Казахстане увековечат память умершего президента ОАЭ

16 мая. 21:47

В честь умершего президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна назовут одну из улиц в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Касым-Жомарта Токаева.

Ранее президент Казахстана совершил визит в Эмираты, чтобы выразить соболезнования новому правителю страны шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

"Президент выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана", - сказано в сообщении.

Напомним, Халифа бен Зейд Аль Нахайян умер 13 мая на 74-м году жизни. Он руководил ОАЭ с 2004 года.