Лжегадалка выманила почти $10,5 тысяч за снятие порчи с жительниц Шымкента

16 мая. 21:22

В Шымкенте полицейские задержали женщину, которая, притворившись ясновидящей, выманила у двух местных жительниц 4,5 млн тенге (почти 10,5 тыс). Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.

В обоих случаях подозреваемая стучала в дверь и просила подать ей милостыню.

"Как только двери отворялись, женщина заявляла, что потусторонние силы подсказали ей о наведенной на дом порче и, если не снять ее быстро, грянет беда. Лже-ясновидящая уверила хозяек, что для проведения ритуала очищения нужно все их золото", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Получив деньги и драгоценности, "гадалка" начинала обряд очищения, который заключался в хождении вокруг дома и бормотании "заговоров". Как только жертвы отвлекались, мошенница скрывалась вместе со всеми ценностями.

По камерам видеонаблюдения у домов потерпевших полицейские узнали, что подозреваемая села в такси. Таксист рассказал, что отвез ее домой, где ее и задержали.

Идет досудебное расследование по статье "Мошенничество".