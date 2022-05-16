"Очаково" наладил производство российских аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite

16 мая. 21:33

Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" выпустил аналоги сильногазированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite под названием CoolCola, Fancy и Street, - говорится в каталоге на сайте "Очаково".

"Классические вкусы любимых прохладительных напитков", - говорится в описании к продукции, которое поясняет: CoolCola представляет собой газированный напиток со вкусом колы, Fanta - сильногазированный напиток с натуральным апельсиновым соком и вкусом фанты, Street - газированный напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами. Напитки выпускаются в объеме 0,5 и 1,5 литра, - передает ТАСС.

Напомним, в марте Coca-Cola объявила о приостановке деловой активности на территории РФ на фоне ситуации вокруг Украины, PepsiCo также сообщила, что приостанавливает в России продажу напитков под брендами Pepsi, 7 up и Mirinda, а также рекламную деятельность.