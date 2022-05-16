В столкновении микроавтобуса и внедорожника в КБР пострадали восемь детей

16 мая. 21:16

Сегодня вечером в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР) столкнулись микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mercedes-Benz, травмы разной степени тяжести получили десять человек, - сообщили в МВД по КБР.

"ДТП произошло сегодня в районе 18:20 в районе поселка Учебный. В результате автоаварии различные травмы получили десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних детей. Погибших нет", - рассказал сотрудник МВД по региону, передает "Интерфакс".

В медучреждение доставлены 10 пострадавших в ДТП, из которых восемь - дети. В настоящее время медики проводят осмотр пострадавших, по итогам которого будет приниматься решение о необходимости госпитализации, - поведал сотрудник регионального Минздрава.

На месте аварии работают следователи, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП.