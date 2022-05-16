Правительство РФ отказало кинотеатрам в многомиллиардной субсидии

16 мая. 20:56

Правительство России не даст кинотеатрам запрошенную ими субсидию в размере 6,5 млрд рублей, рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были, и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Исаева, в результате кинотеатры могут начать массово закрываться уже с 20-х чисел текущего мая и на протяжении всего лета, так что к концу лета Россия может недосчитаться большинства кинотеатров.

Член АВК добавил, что кинотеатры будут посылать новые обращения и предложения, с помощью которых можно было бы поддержать отрасль, не исключены и "какие-то федеральные акции со стороны кинотеатров".