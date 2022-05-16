Главы МИД стран ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России

16 мая. 20:42

Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза не смогли согласовать очередной, шестой пакет антироссийских санкций.

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций", - цитирует его ТАСС.

Дипломат уточнил, что министры не рассматривали возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против РФ.

Боррель добавил, что не знает, сколько недель потребуется на согласование этого пакета санкций, включая нефтяное эмбарго.