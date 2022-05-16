Цена бензина в США взяла планку в $6 за галлон

16 мая. 20:42

Цены на бензин в США бьют новые рекорды – так, средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина в стране достигла очередного максимума в $4,483, а в ряде штатов за топливо уже просят около $6, - сообщают аналитики.

За год подорожание бензина составило почти $1,5, а дизельного топлива - более $2. Так, в Калифорнии за галлон бензина просят $5,983, а за такой же объем дизельного топлива – уже $6,548, пользователи соцсетей публикуют фотографии автозаправок, где цены достигают $10 за галлон топлива с высоким октановым числом, - передает РИА Новости со ссылкой на сообщения американской автомобильной ассоциации.

Напомним, президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, после чего цены на бензин в стране стали ставить рекорды.