СМИ: итальянская Eni согласилась платить за российский газ в рублях

16 мая. 20:27

Итальянская нефтегазовая группа Eni готова выполнить российские требования по оплате газа и открыть банковский счет в рублях, пишет агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

"Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в "Газпромбанке" к среде, чтобы произвести платежи в этом месяце вовремя и избежать каких-либо рисков для поставок газа", - пишет РИА Новости со ссылкой на источники агентства.

В то же время представитель Eni сообщил агентству, что компания не комментирует слухи и что она пока не начинала процедуру открытия двух счетов.