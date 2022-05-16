Эрдоган: Турция не скажет "да" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

16 мая. 20:27

Турция не даст согласия на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Ранее Хельсинки и Стокгольм отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

"Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем "да" на вступление этих двух стран в НАТО", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Он призвал делегации из Финляндии и Швеции не утруждать себя поездкой в Турцию, где они планировали убедить Анкару изменить свою позицию.

Эрдоган пояснил, что Турция не может дать согласие на принятие в альянс стран, установивших против нее санкции.