Как уничтожали азербайджанское наследие в столице Армении

Поддерживаемый на государственном уровне культурный вандализм в Ереване был частью широкомасштабной антиазербайджанской кампании, направленной на уничтожение всех вещественных доказательств, свидетельствующих о принадлежности города азербайджанцам, пишет Caspian News со ссылкой на азербайджанских журналистов, побывших в Ереване.

В начале XX века на территории Иреванской области (современный Ереван и северные районы Армении) было 310 мечетей, однако сегодня в городе можно увидеть только одну - Гой Масджид (Голубая мечеть), которую иностранным гостям преподносят как персидскую. "Армяне с помощью приглашенных из Ирана специалистов реконструировали мечеть, нанесли на ее стены персидские надписи и таким образом превратили мечеть в "персидскую", - рассказывает журналист в видеозаписи из Еревана.

Голубая мечеть в азербайджанском городе Иреван (современный Ереван) была построена в 1776 году по приказу Гусейнгулу-хана Гаджара, хана Иреванского ханства, которое было основано коренными азербайджанцами. Армяне трижды поджигали здание в XX веке, в 1918, 1955 и 1988 годах, это происходило одновременно с изгнанием азербайджанцев. Иранские строительные компании помогали правительству Армении в восстановлении мечети с 1995 по 2006 год и назвали ее одним из культурных центров Ирана в Армении. Говорят, что Армения сдала Голубую мечеть в аренду Ирану на 99 лет. "Когда армяне говорят о "персидской мечети" в Ереване, что азербайджанцы молились в этой мечети с 1760 года", - пишет Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe.

Другие памятники азербайджанцев в городе не смогли пережить культурного геноцида. Мечеть Тепебаши, которая была построена, согласно историческим источникам, азербайджанским государственным деятелем Аббасгулу ханом Иреванским, была снесена в 1960-х годах, а теперь руины служат убежищем для обедневшей армянской семьи.

Современный торговый центр под названием "Россия" стоит на месте, где когда-то стояла азербайджанская мечеть Демирбулаг. Мечеть, построенная азербайджанцами в XVII- XVIII веках, была подожжена армянами в 1988 году и полностью разрушена в 1990 году.

Еще одним азербайджанским памятником был мавзолей Эмира Саада на окраине Еревана. Частично уцелевшее здание XV века, построенное азербайджанским правителем Пиром Хусейном, охраняется правительством Армении как "средневековый туркменский мавзолей". Как сообщается, ученые из Туркменистана были приглашены в Ереван армянским католикосом и учеными, чтобы "благословить" памятник как совместный "архитектурный памятник армянского и туркменского народов". Однако исторические источники свидетельствуют о том, что село Джафарабад, где находится мавзолей, никогда не было заселено ни туркменами, ни армянами.

Мечеть Сардар, известная как мечеть Шаха Аббаса, также постепенно исчезла в современном Ереване, хотя просуществовала четыреста лет с XVI по XX век. После того, как Иреван был передан армянам в 1918 году, мечеть была частично разрушена и в итоге исчезла в окружении жилых небоскребов.

Армянский историк и священник Ованнес Шаххатунян писал, что все 49 ханов, правивших Иреванским ханством в течение 390 лет с 1441 по 1828 год, были азербайджанскими тюрками. По словам Рональда Григора Суни, почетного профессора политологии и истории Чикагского университета, Иреван был мусульманским городом до Батумской конференции, в которой участвовали представители Османской империи и Закавказского сейма в 1918 году.

Иреван был заселен этническими азербайджанцами с момента его основания их предками. Однако после Русско-персидских войн Российская империя начала массовое переселение армян в Иреван и на другие территории Азербайджана. Была создана специальная комиссия по переселению армян с османских и иранских территорий на Южный Кавказ. В результате переселения численность армян в Карабахском районе Азербайджана достигла 18 тыс. в период с 1828 по 1829 год и увеличилась до 34606 к 1843 году. Следующая волна переселения армян на Южный Кавказ продолжалась с 1904 по 1915 год, когда на территории Азербайджана было размещено более 260 тыс. этнических армян. Несмотря на протесты, около 130 тыс. армян было переселено в азербайджанские провинции Иреван и Елизаветполь (название азербайджанского города Гянджа в период царской России).

29 мая 1918 года Иреван был передан новообразованной Армянской республике. Вскоре после того, как 28 апреля 1920 года большевистские силы подчинили себе Азербайджанскую Демократическую Республику, значительная часть Зангезурского региона также была передана вновь Армянской ССР. Аннексия Иревана имела негативные последствия в отношении азербайджанского населения и культурного наследия азербайджанцев. По данным 1916 года, в Иреване проживало более 373 тыс. азербайджанцев, однако по результатам переписи 1922 года было зарегистрировано только 12 тыс. азербайджанцев.

Заключительный этап арменизации и депортации азербайджанцев из Иревана произошел в 1988 году, когда более 300 тыс. этнических азербайджанцев, проживающих в исторической области Западного Азербайджана или современной Армении, были насильственно изгнаны со своих исконных земель. Тогда антиазербайджанские настроения в Армении сопровождаясь погромами и преследованиями этнических азербайджанцев. Мотивами конфликта стали незаконные притязания Армении на Карабахский регион. Депортация азербайджанцев впоследствии дала Армении основания для начала полномасштабного нападения на Азербайджан, что привело к первой Карабахской войне 1991-1994 годов и оккупации международно признанных азербайджанских земель.