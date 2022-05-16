Лайнеры "ЮТэйр" соединят Грозный, Сочи и Баку

16 мая. 20:17

Авиакомпания "ЮТэйр" начнет выполнять рейсы из Грозного в Сочи и в Баку, - сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба международного грозненского аэропорта "Северный".

Рейс по маршруту "Грозный-Сочи-Баку" и в обратном направлении будет выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам, - добавили в воздушной гавани столицы Чечни, передает "Интерфакс".

Также "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю - из Грозного в Анталью.

Напомним, с 5 мая авиакомпания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.